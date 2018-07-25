Vatan Caddesi’nde araçlar suya gömüldü

Şiddetli yağış nedeniyle Vatan Caddesi sular altında kaldı. Caddede çok sayıda araç sel sularına gömülürken bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri suya gömülen araçları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Vatan Caddesi sular altında kaldı. Caddede çok sayıda araç sel sularına gömülürken bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri suya gömülen araçları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Fatih Vatan Caddesi’nde Anıt Mezarlığı’nın karşısında bulunan yol sular altında kaldı. Bir çok araç sel sularına gömüldü. Vatandaşlar ise araçların üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sel sularına gömülen araçları ve mahsur kalan vatandaşları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.