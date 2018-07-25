ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:26

Vatan Caddesi’nde araçlar suya gömüldü

Şiddetli yağış nedeniyle Vatan Caddesi sular altında kaldı. Caddede çok sayıda araç sel sularına gömülürken bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri suya gömülen araçları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.

Vatan Caddesi'nde araçlar suya gömüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şiddetli yağış nedeniyle Vatan Caddesi sular altında kaldı. Caddede çok sayıda araç sel sularına gömülürken bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri suya gömülen araçları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Fatih Vatan Caddesi’nde Anıt Mezarlığı’nın karşısında bulunan yol sular altında kaldı. Bir çok araç sel sularına gömüldü. Vatandaşlar ise araçların üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sel sularına gömülen araçları ve mahsur kalan vatandaşları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku