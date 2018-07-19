ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:07

Vatandaşlar hırsızları yakalayarak polise teslim etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde birçok hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şahıs, vatandaşların takibi sonucu yakalanarak polise teslim edildi.

Vatandaşlar hırsızları yakalayarak polise teslim etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde birçok hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şahıs, vatandaşların takibi sonucu yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında Cami Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanına giren hırsızlar çok sayıda cep telefonu çalarak dükkandan çıktı. Daha sonrasında hırsızlar aynı sokak üzerinde bulunan camiye gelerek abdest almakta olan vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını da çaldılar. Hırsızlık olayını fark eden çevre halkı, şüphelileri takip altına aldı. Suçlular yaşadıkları yere gidince kendilerini takip eden vatandaşlar tarafından yakalandı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen ve suçlarını itiraf eden 2 zanlı polis ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şahsın hırsızlıklardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku