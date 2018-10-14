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14 Ekim 2018 Pazar 15:32

Vatikan’da yine pedofili skandalı

Papa Francis, Şili’de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iki başpiskoposu meslekten men etti.

Vatikan'da yine pedofili skandalı
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Papa Francis, Şili’de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iki başpiskoposu meslekten men etti.

Hıristiyanlığın Katolik mezhebi çocuk tacizleriyle sarsılmaya devam ediyor. Papa Francis, dün Şili’deki Katolik mezhebi üyesi rahipler arasında sıklıkla görülen pedofili sorunu ile ilgili Vatikan’da ülkenin Devlet Başkanı Sebastian Pinera’yı ağırladı. Papa, Pinera’ya iki Şilili piskoposun çocuklara cinsel tacizde bulundukları için dini görevlerine son vereceğini söyledi.

Vatikan’dan yayınlanan resmi açıklamada, La Serena şehri başpiskoposu Francisco Jose Cox Huneeus ile Iquique’de emekli olan eski başpiskopos Marco Antonio Ordenes Fernndez’in Katolik Kilisesi tarafından cezalandırıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada Vatikan’ın rahipler için uygulanabilecek en büyük cezayı hükmettiği ve bir daha rahiplik yapamayacakları belirtildi.

Papa Francis ile çok iyi ve samimi bir toplantı yaptıklarını, Şili’deki Katolik kilisesinin şu anda yaşadığı zor durum hakkında konuştuklarını açıklayan Şili Devlet Başkanı Pinera, "Kilisenin gerçek bir yeniden doğuş yaşayabileceğini umuyoruz" dedi.

Öte yandan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis daha önce yaptığı açıklamada kilise skandallarından şeytanı sorumlu tutmuş ve Katolik Kilisesi’ni yıkmak için çok çalışıp fazla mesai yaptığını söylemişti.
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