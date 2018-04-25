Veli Ağbaba’ya “iftira” suçundan 10 ay hapis cezası

Etiler’deki eski polis okulunun arazisiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında kullandığı ifadelerle iş adamı Yassen Abdullah A Kadı’ya iftira atıp hakaret ettiği iddialarıyla yargılanan Veli Ağbaba, "iftira" suçundan 10 ayk hapis cezasını çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Veli Ağbaba katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ceza İstinabe Tebligat Bürosu’na gönderilen yazıya cevap verildiği belirtildi. Yazıda, "Yassen Abdullah A Kadı’nın 12 Ekim 2001’de ABD Hazine Bakanlığınca listeye alındığı, 26 Kasım 2014 tarihine dek listede kaldığı, bu süre içerisinde özel olarak belirlenmiş küresel terörist olarak nitelendirildiği" ifadelerinin yer aldığı dile getirildi.

Duruşmada söz alan müdahil A Kadı’nın avukatı Kübra Ganbari, "Konumuz ABD Hazine Bakanlığının listesi değildir. Devletimizce o listeden çıkarıldığı halde hakaret kastıyla sözler sarf edilmiştir. Şikayetçiyiz, sanık cezalandırılsın" dedi.

Sanık Ağbaba’nın avukatı Ayça Lütfiye Akpek ise, “Hakaret kastı yoktur. Açıklamanın yapıldığı tarihte halen ABD listesinde yer almaktadır. Müvekkilimin beraatine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Veli Ağbaba’nın "iftira" suçundan, suçun işleniş biçimi, kullanılan araç, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, meydana gelen zarar ve kastın ağırlığı ile amacı göz önüne alarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmederek, yargılamada gözlemlenen davranışları göz önüne alınarak 1/6 oranında indirim uygulayarak cezanın 10 ay hapis cezasına düşürülmesini kararlaştırdı. Ayrıca sanık Veli Ağbaba’nın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri, duruşmadaki davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığını ve hükmün geri bırakılmasının talep edildiğini bildiren mahkeme, 10 aylık hapis cezası hükmünün açıklanmasını 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı. Mahkeme, "hakaret" suçundan ise Ağbaba’nın atılı eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.

Savcılık fezlekesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına gönderilen fezlekede, Yassen Abdullah A Kadı’nın avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından 22 Ekim 2014’de başsavcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu belirtildi. Dilekçede, "Veli Ağbaba’nın 17 Ekim 2014’de yaptığı bir basın açıklaması sırasında A Kadı’nın kişilik haklarına hakaret ettiği ve bu kişiye iftirada bulunduğunun" iddia edildiği aktarıldı. Söz konusu dilekçede Ağbaba’ya "Küresel terörist El Kadı ile AVM pazarlığına girildi mi?" şeklinde sözler sarf edilerek iftira atıldığı ve hakaret edildiğinin öne sürüldüğü kaydedilen fezlekede, sunulan gazete haberlerine göre şikayet konusu toplantının Etiler’deki eski polis okulunun önünde gerçekleştiği ve haberlerde dilekçede belirtilen sözlerin söylendiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. Fezlekede Veli Ağbaba’nın, "bir kısım basın mensuplarının bulunduğu ortamda, alenen müştekinin adını belirterek ve ’küresel terörist El Kadı’ sözlerini birçok kez kullanarak aşağılayıcı ve zan altında bırakıcı ifadelerle hakaret ettiği gibi El Kadı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti yetkilileriyle hukuk dışı ilişkiler kurarak çıkar sağladığı, polis lojmanı yapılması düşünülen yeri gayrimeşru şekilde ihalesiz biçimde alarak haksız çıkar elde ettiği" yönünde ifadeler kullandığının tespit edildiği belirtildi. Bu ifadelerin süreli yayınlanan gazetelerin yanında bir kısım internet sitelerinde de kamuoyuna duyurulduğuna dikkat çekilen fezlekede, Ağbaba’nın bu şekilde "iftira" suçunu da işlediğine dair makul suç şüphesini oluşturacak delillerin bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Fezlekede, müşteki Yassen Abdullah A Kadı’ya "alanen hakaret etmek" ve "iftirada bulunmak" eylemleri sebebiyle soruşturma açılmasının temini açısından milletvekili Ağbaba’nın dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.