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01 Temmuz 2018 Pazar 12:39

Veliler istedi polis sınav saatinde yolu araç trafiğine kapattı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren üniversite adaylarının aileleri, gürültü olduğu gerekçesiyle okulların bulunduğu yolun sınav saatinde araç trafiğine kapatılmasını...

Veliler istedi polis sınav saatinde yolu araç trafiğine kapattı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde bir okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren üniversite adaylarının aileleri, gürültü olduğu gerekçesiyle okulların bulunduğu yolun sınav saatinde araç trafiğine kapatılmasını istemesi üzerine polis velilerin çağrısını dikkate alarak yolları araç trafiğine kapatttı.

İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerindeki okullarda YKS’nın dün ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adayların velileri, korna, müzik ve araç sesinden şikayetçi olup bugünkü YKS oturumu için yolun trafiğe kapatılmasını talep etmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü, velilerin talebini dikkate alarak bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lise Caddesi Hastane Kavşağı, Şhell Kavşağı Saadet Caddesi ile 56’lar bölgesindeki tüm okullar bölgesi sessiz ve sakin sınav için araç trafiğine kapatıldı. Sınav saati boyunca trafiğe kapatılan yollarda trafik ekipleri önlem aldı. Veliler trafik polislerine teşekkür ettiler.
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