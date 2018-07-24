Vicdansız sürücüler Filistinli iş adamına çarpıp kaçtı

İstanbul’a iş için gelen Filistinli iş adamı Akram Kabaha’nın öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İş adamının ölümüne sebep olan vicdansız sürücüler kayıplara karışırken, İstanbul’a gelen aile kaçan araçların plakalarını tespit edenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

İstanbul’a iş için gelen Filistinli iş adamı Akram Kabaha’nın öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İş adamının ölümüne sebep olan vicdansız sürücüler kayıplara karışırken, İstanbul’a gelen aile kaçan araçların plakalarını tespit edenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Kaza, 3 Mart 2018 tarihinde Fatih’te Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’a ticaret amaçlı gelen Filistinli Akram Kabaha’ya yolun karşısına geçtiği esnada hızla gelen iki araç çarparak ölümüne sebep oldu. İddiaya göre, olayın ardından araç sürücüleri kayıplara karışmıştı. Kabaha’nın ağabeyi ve avukatı iki aracın plakalarını tespit edenlerin kendilerine ulaşması için adliye önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen yazıda ise Vatan Caddesi üzerinde bulunan plaka tanımlama siteminin arızalı olduğunun tespit edildiği bildirildi. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen iş adamı Kabaha’ya önce bir araç çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Kabaha’ya başka bir araç daha çarpıyor. Daha sonra araçlar hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor.

“Kaza İstanbul’un göbeğinde olmasına rağmen hiçbir bilgiye ve bulguya rastlamadık”

Adliye önünde basın mensuplarına konuşan avukat Mehmet Fatih Yaşar, “Müvekkilimiz Vatan Caddesi’nde Fatih Belediyesinin önünde yolun karşısına geçtiği sırada yarış yaptığını düşündüğümüz bu araçların çok hızlı bir şekilde gelip müvekkilime biri çarpıyor, diğeri de çarpıktan sonra hiçbir şekilde bakma gereksinimi duymadan kaçıp gidiyorlar. Müvekkilim yabancı Filistinli bir kişidir. Kendisi İstanbul’da hukuk fakültesini bitirmiştir. İstanbul ve Filistin arasında ticaret için gelip gidiyordu. Geride bıraktığı ailesi ve çocukları var. Savcılık sırasında etkin bir soruşturma yürütülmesini istedik. Kaza Vatan Caddesi’nde İstanbul’un göbeğinde olmasına rağmen herhangi bir bilgiye ve bulguya rastlamadık. Ciddi ihmaller zinciri olduğunu düşünüyoruz. Caddede Vatan Emniyet Müdürlüğü bulunmasına rağmen polisin 20-25 dakika sonra geldiğini görüyoruz. Daha sonra olay yerine yakın hastane olmasına rağmen yarım saat sonra ambulansın geldiğine şahitlik ediyoruz. Aslında o gece Topkapı’da plaka tanımlama sistemi kamerası var ve bu kameranın çalışmadığını bizim talebimizle emniyetten gelen yazıyla öğreniyoruz” dedi.

“Türk hukukundan caniler bulunsun cezasını alsınlar istiyorum”

Filistin’den gelen ağabey Munir Mohammed Kabaha da, “İstanbul’a üç kere geldim. Her zaman geliyorum avukatla savcıya gidiyoruz hiç bir gelişme yok. Geride bırakmış olduğu ailesi perişan. Türk hukukundan caniler bulunsun cezasını alsınlar istiyorum” açıklamalarında bulundu.