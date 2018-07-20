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20 Temmuz 2018 Cuma 14:36

Vietnam’da tayfun: en az 3 ölü

Vietnam’ın kuzeyinde etkili olan Son Tinh Tayfunu’nda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Vietnam'da tayfun: en az 3 ölü
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Vietnam’ın kuzeyinde etkili olan Son Tinh Tayfunu’nda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Vietnam’ın kuzeyinde etkili olan Son Tinh Tayfunu nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Vietnam’da oluşan aşırı yağış ve sel nedeniyle toprak kaymalarının meydana geldiği Vietnam’ın kuzeydeki Yen Bai bölgesinde 11 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Bölgede 79 evin yıkıldığı ve 563 kişinin bundan zarar gördüğü bildirildi.

Vietnam Afet Yönetim Kurumu, bölge yoğun yağışın devam edeceği uyarısında bulunarak sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı.
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