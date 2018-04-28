Virajı alamayan otomobil takla attı

Başkent’te virajı alamayan otomobilin takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyreden 06 VOA 95 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu takla attı. Kazayı fark eden Hakan Akgün isimli vatandaş, durumu yetkililere bildirirken, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çaba sarf etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.