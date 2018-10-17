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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:11

Washington Post’tan yeni iddia

Washington Post, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürdüğü iddia edilen 7 kişinin pasaport bilgilerini yayınladı.

Washington Post'tan yeni iddia
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Washington Post, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürdüğü iddia edilen 7 kişinin pasaport bilgilerini yayınladı.

Amerikan gazetesi Washington Post, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürdüğü iddia edilen 7 kişinin pasaport bilgilerini yayınladı. Washington Post haberi Türk yetkililere dayanarak verdi. Gazete söz konusu pasaport sahiplerinin kimlikleri doğrulanmadığı için üzerlerindeki isim ve fotoğrafları gizleyerek yayınladı. Washington Post’a yer alan haberde, Türk yetkililerin Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından sonraki günlerde olaydaki gizemin büyük bir kısmını ortaya çıkardıklarını ve Kaşıkçı’nın başkonsolosluk içinde öldürülüp parçalara ayrıldığını söylediği bilgileri yer alıyor.

Haberde, Türk yetkililerin Suudi Arabistan’dan gönderilen 15 kişilik bir ekibin Kaşıkçı’nın öldürülmesinde rol oynadığını düşündüğü belirtiliyor. Habere göre, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu gün Türkiye’ye gelen 15 kişilik ekibin Kaşıkçı’nın öldürülmesi iddiasıyla bağlı olduğu ve bu 15 ismin arkasında da Suudi Arabistan’ın olduğunu gösterdiği aktarıldı.
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