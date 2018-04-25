ASAYİŞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:53

Yabancı uyruklu kadın balkonda asılı halde bulundu

Bayrampaşa’da, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly isimli kadın, lüks bir sitenin 12. katındaki dairenin balkon korkuluklarına boynundan kemerle asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden kadının cesedi asıldığı yerden, itfaiyenin yangın merdiveniyle alındı. Genç kadının intihar ettiği tahmin ediliyor.

Yabancı uyruklu kadın balkonda asılı halde bulundu
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Bayrampaşa’da, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly isimli kadın, lüks bir sitenin 12. katındaki dairenin balkon korkuluklarına boynundan kemerle asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden kadının cesedi asıldığı yerden, itfaiyenin yangın merdiveniyle alındı. Genç kadının intihar ettiği tahmin ediliyor.

Olay, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan 25 katlı lüks binanın 12. katında meydana geldi. Site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü. Bunun üzerine, site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadının indirilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikte, balkon korkuluklarına asılı bulunan genç kadının cesedini yangın merdiveni aracılığıyla aldı. Emniyet ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kadının, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly olduğunu belirledi. Kadının son olarak gece saat 00.45 sularında siteye giriş yaptığı öğrenildi. Kadının cesedi incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Ukrayna uyruklu kadının kiralık dairede yalnız yaşadığı öğrenildi. Genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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