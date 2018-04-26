Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucuyla yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgilerinin elde edilmesi üzerine plakası tespit edilen bir araç durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada daralı 29 kilo 742 gram eroin maddesi ele geçirilerek yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.

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