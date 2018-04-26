Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucuyla yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, durdurdukları araca zulalanmış 29 kilo 742 gram eroin ele geçirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgilerinin elde edilmesi üzerine plakası tespit edilen bir araç durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada daralı 29 kilo 742 gram eroin maddesi ele geçirilerek yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilirken, 2’si sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.