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07 Ekim 2018 Pazar 18:12

Yağ aldırma ameliyatı geçiren Suudi şahıs hayatını kaybetti

Bakırköy’de yağ aldırma ameliyatı geçiren Suudi Arabistanlı bir şahıs hayatını kaybetti.

Yağ aldırma ameliyatı geçiren Suudi şahıs hayatını kaybetti
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Bakırköy’de yağ aldırma ameliyatı geçiren Suudi Arabistanlı bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy’ün Yeşilköy Mahallesi’nde dün saat 05.30 sıralarında Suudi Arabistan uyruklu bir şahıs yağ aldırma ameliyatı geçirdi. 36 yaşındaki Suudi şahıs geçirdiği ameliyat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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