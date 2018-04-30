ASAYİŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 21:37

Yağma suçundan cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, yağma suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Yağma suçundan cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde, yağma suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişiyle gece vakti yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis bulunan A.Ş’nin (30) Bucak Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, A.Ş’nin yakalanması için çalışma başlatarak, adresteki eve operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyon sonucu A.Ş. isimli erkek şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün, işlemleri sürüyor.

Öte yandan A.Ş’nin, Ordu’da inşaatta işçi olarak çalıştığı ve bir süredir hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.
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