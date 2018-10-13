Yahudi yerleşimciler Filistinli kadını taşlayarak öldürdü

Batı Şeria’nın kuzeyinde bir grup Yahudi yerleşimci, gece otomobille evlerine gitmekte olan Filistinli çiftin aracına taşlarla saldırdı. Araçtaki kadın başına isabet eden taşla hayatını kaybetti.Bir grup Yahudi yerleşimci milis, Batı Şeria’nın...

Batı Şeria’nın kuzeyinde bir grup Yahudi yerleşimci, gece otomobille evlerine gitmekte olan Filistinli çiftin aracına taşlarla saldırdı. Araçtaki kadın başına isabet eden taşla hayatını kaybetti.

Bir grup Yahudi yerleşimci milis, Batı Şeria’nın kuzey, Nablus’un güneyinde gece otomobiliyle evlerine gitmekte olan Filistinli çiftin aracına taşlarla saldırdı. Ön camı kırarak arabanın içine giren bir taş, Filistinli Ayşe Talal el Rabi’nin (47) başına isabet ederek ölümüne yol açtı. Arabayı kullanan kocası da başına ve göğsüne isabet eden taşlardan ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinli Ayşe Talal el Rabi’nin Selfit’in kuzeybatısında bulunan Bidya kasabasından olduğu bildirildi.

Geçen Pazartesi günü iki Yahudi yerleşimcinin aynı bölgede öldürülmesinden sonra İsrailli milisler, Nablus bölgesindeki sivil Filistinlilere birkaç defa saldırı gerçekleştirdi.