Yahudiler Filistinli esnafa saldırdı

Yahudi yerleşimciler, Kudüs’te al-Qataneen marketindeki Filistinli esnafa saldırdı.

Bugün, Yahudilerin "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü, Süleyman Mabedinin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ediliyor. O günü anmak için binden fazla Yahudi, polis koruması altında Mescid-i Aksa’ya girdi. Kutsal topraklara akın eden Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa Camii avlusunda dolaşarak gerginliğe sebep oldu. Girişleri yasak olmasına rağmen polis korumasıyla Mescidi Aksa’ya giren yerleşimciler al-Qataneen marketindeki Filistinli esnafa da saldırdı.