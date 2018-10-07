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07 Ekim 2018 Pazar 13:58

Yakalanan teröristten tüyler ürperten itiraf: "Önce uyuşturucu veriyorlar sonra iğfal ediyorlar”

Güvenlik güçlerine teslim olan terörist tüyler ürperten itirafta bulundu. Terörist, “Önce uyuşturucu veriyorlar sonra iğfal ediyorlar” dedi.

Yakalanan teröristten tüyler ürperten itiraf: 'Önce uyuşturucu veriyorlar sonra iğfal ediyorlar”
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Güvenlik güçlerine teslim olan terörist tüyler ürperten itirafta bulundu. Terörist, “Önce uyuşturucu veriyorlar sonra iğfal ediyorlar” dedi.

Geçtiğimiz ay içerisinde güvenlik güçlerine teslim olan bir erkek terörist, akıllara durgunluk veren itiraflarda bulundu. Terörist, hainlerin ana gelir kaynağı olan uyuşturucunun, gençleri uyuşturup ölüme göndermek yanında, bir başka maksatla daha kullanıldığını anlattığı öğrenildi. Teröristin tüyler ürperten ifadesinde, öncelikle kızlar başta olmak üzere çocukların bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getirildiğini belirterek, bağımlılığın, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlandığını söyledi. Ayrıca uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocukların iğfal edildiğini de itiraf eden terörist, “Bu rezalete dayanamayarak kaçtım” dedi.
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