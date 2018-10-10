ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:15

Yanan ahşap evden yükselen dumanlar şehri kapladı

Amasya’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yükselen dumanlar şehir merkezini kapladı.Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi’nde Ünal Aylak’a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturan ev sahibinin damadı...

Yanan ahşap evden yükselen dumanlar şehri kapladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Amasya’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yükselen dumanlar şehir merkezini kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi’nde Ünal Aylak’a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturan ev sahibinin damadı Osman Gedik, eşi Ceren Gedik ve kızı Buğlem Gedik alevleri görünce dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından durum polis ve Amasya Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı evdeki yangına müdahale etti. Söndürülen yangında mutfakta bulunan tüp patlamadan dışarı çıkartıldı. Yükselen dumanlar şehrin dört bir yanında görüldü.

Ceren Gedik’in annesi Hacer Aylak, “Çocuklar okuldan geldikten sonra sobayı yakmışlar. Ondan sonra yan tarafa geçmiş uyumuşlar. Büyük bir ihtimalle sobadan olmuştur diye düşünüyoruz. Uyanmışlar ki evin içi duman. Şu an durumları iyi, hastaneye kaldırdılar. Fakat ev tamamıyla yandı. Devlet büyüklerimizden çocuklarımıza yardım etmesini istiyoruz” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku