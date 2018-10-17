Yanarak öldüğü sanılıyordu, gerçek 3 buçuk yıl sonra ortaya çıktı

Ankara polisi, yaklaşık 3 buçuk yıl önce evinde yanmış cesedine ulaşılan kadının, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Katil zanlısının, cinayeti örtbas etmek için evi yaktığı belirlendi.Ankara Emniyet...

Ankara polisi, yaklaşık 3 buçuk yıl önce evinde yanmış cesedine ulaşılan kadının, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Katil zanlısının, cinayeti örtbas etmek için evi yaktığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Tozlu raflardaki dosyaları indirip bir bir inceleyen ekipler, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 19 Ocak 2015’de bir evde çıkan yangında can veren Uzay Çebi’nin (43) ölümünü şüpheli buldu. Bu kapsamda soruşturmaya sil baştan başlayan Cinayet Büro Dedektifleri, olayın görgü tanıkları ifadelerini yeniden alarak, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporunu yeniden inceledi.

Polisin dikkatinden kaçmadı

Otopsi raporundaki “ölümünün boyun bölgesine basıya bağlı mekanik asfiksi (solunum yollarının tıkanması) sonucu meydana geldiği, canlı olarak yandığının tıbbi delillerinin bulunmadığı anlaşılmıştır” tespitine yoğunlaşan ekipler, Çebi’nin cinayete kurban gittiğine dair bulguların güçlendiğine kanaat getirdi. Çebi’nin dolmuş şoförü erkek arkadaşı Fazıl T.’nin (53) cinayeti işlediği şüphesinden yola çıkan dedektifler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Fazıl T.’nin olay günü gittiği adresleri bir bir belirledi. Normal güzergahından çıktığı, farklı adreslere gittiği tespit edilen Fazıl T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cinayeti örtbas için evi yaktı

Dedektiflerin çalışmaları neticesinde, Çebi’nin sevgilisi Fazıl T., tarafından boğularak öldürüldüğü, cinayetin örtbas edilmesi için de evin ateşe verildiği anlaşıldı. Fazıl T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.