Yangında mahsur kalan 9 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 9 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kapıpaşa Mahallesi Mithat Görgün Caddesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında Mustafa T.’ye ait dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 2 itfaiye aracı ve 9 itfaiye eri alevlere müdahale etmeye başladı. Dumanlar apartman içerisini kaplayınca bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı ancak yangının çıktığı dairede 9 yaşındaki çocuğu ve annesi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, pencereye uzattığı merdivenle çocuğu kurtarırken, annesi de son anda kendisini dışarı attı. Büyüyen yangın üst kata da sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası daire tamamen kullanılmaz hale gelirken, diğer dairede ise küçük çapta maddi hasar oluştu.