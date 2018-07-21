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21 Temmuz 2018 Cumartesi 06:15

Yangında mahsur kalan engellileri polisler sırtlarında taşıyarak binadan çıkarttı

Şanlıurfa’da engellilerin barındığı özel bir huzurevinde sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. İçeride mahsur kalan 17 engelli polislerin büyük gayreti sayesinde kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü...

Yangında mahsur kalan engellileri polisler sırtlarında taşıyarak binadan çıkarttı
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Şanlıurfa’da engellilerin barındığı özel bir huzurevinde sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. İçeride mahsur kalan 17 engelli polislerin büyük gayreti sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesindeki özel bir engelli huzurevinde sabaha karşı yangın çıktı. Huzurevinin giriş katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binanın içerisini dumanlar kapladı. Huzurevinde barınan 17 görme, bedensel ve zihinsel engelli içeride mahsur kaldı.

Fabrika yangınına müdahale eden bazı ekipler engelli huzurevine sevk edildi

Huzurevinde yangın çıktığı sırada Şanlıurfa’daki bütün itfaiye ekipleri Organize Sanayi Bölgesindeki büyük bir fabrika yangınına müdahale ediyordu. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, huzurevine gönderilen itfaiye ekiplerine destek olmaları için polisleri görevlendirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve ambulanslarla birlikte onlarca polis ekibi de gitti.

Polisler engellileri sırtlarında ambulansa taşıdı

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polisler ise içeride kalanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Bazı polisler engellileri sırtlayarak binadan çıkarıp ambulanslara taşırken bazıları ise sağlık ekiplerine sedye taşımada yardım etti. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen engelliler Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da engelli huzurevine gelerek bilgi aldı. Hastanede tedavi altına alınan engellilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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