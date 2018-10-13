Yangında mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Adana’da iki katlı müstakil evin çatı katında bulunan odada çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı. Yangın sırasında vücudunun yanıklar oluşan ve başına aldığı darbeyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.Yangın,...

Adana’da iki katlı müstakil evin çatı katında bulunan odada çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı. Yangın sırasında vücudunun yanıklar oluşan ve başına aldığı darbeyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar müstakil evin çatı katında bulunan tek odalı yerden alev çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Tek odalı yerde mahsur kalan 78 yaşındaki Hüseyin Köklüce itfaiye erlerince kurtarıldı.

Ambulans ekipleri tarafından Köklüce Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan yaşlı adamın başına aldığı darbe ile de yaralandığı öğrenildi. Yaşlı adamın tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, itfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.