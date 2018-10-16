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16 Ekim 2018 Salı 02:28

Yangından kaçamayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli’de 3 evin alevler arasında kaldığı yangında 86 yaşındaki Elif Arslan yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde Arslan’ın kızı Hamide Özelce, "Yetişemedim, canım anam" şeklindeki feryatları ise yürek dağladı.Edinilen...

Yangından kaçamayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Denizli’de 3 evin alevler arasında kaldığı yangında 86 yaşındaki Elif Arslan yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde Arslan’ın kızı Hamide Özelce, "Yetişemedim, canım anam" şeklindeki feryatları ise yürek dağladı.

Edinilen bilgiye göre yangın bugün saat 24.40 sıralarında sıralarında Pamukkale İlçesi Belenardıç Mahallesi’nde bulunan Elif Arslan’a (85) ait iki katlı ahşap evde meydana geldi. İddiaya göre çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangında evin çatı ve orta katın zemini çöktü. Alevlerden kaçmayan Arslan, yanarak feci şekilde can verdi. Yangın daha sonra Arslan’ın kızı Hamide Özelce ve damadının yaşadığı ev ile yan komşusu Mustafa Erbiş’in evine de sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli, Güney, Buldan, Akköy ’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Göçük altında kalarak can veren Arslan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla göçük altından çıkarıldı. Yangının çıktığı 3 ev ise büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Kızı “canım anam yetişemedim” diye feryat etti

Mahalle sakinleri, uzun süre İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını üzüntüyle izledi. Yangın esnasında evde olmadığı belirtilen Arslan’ın kızı Hamide Özelce’nin "Yetişemedim, kurtaramadım anam" şeklindeki feryadı yürekleri dağladı. Olay yerinden çıkarılan Arslan’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
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