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09 Ekim 2018 Salı 13:56

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde bir evde meydana gelen yangında yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.Yangın, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cuma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan...

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Manisa’nın Soma ilçesinde bir evde meydana gelen yangında yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cuma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Fatma Sayın’ın (80) evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde çıkan yangını fark eden mahalledeki vatandaşlar eve girmeye çalıştıkları sırada alevlerin büyümesi üzerine evden uzaklaştı.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarla yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Fatma Sayın’ın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekiplerinin incelemeleri sonucu Sayın’ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirlendi. Hayatını kaybeden Sayın’ın cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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