Yanmış araçta bulunan cesedin şüphelisi tutuklandı

Silivri’de yanan aracın içerisinde cesedi bulunan Kıvanç K.’nin şüphelisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Temmuz günü Çerkezköy-Çatalca arasındaki Hallaçlı köyü yakınlarında meydana gelmişti. 1 Temmuz günü Çerkezköy’deki evinden Çatalca’ya gitmek için hareket eden 29 yaşındaki Kıvanç K. isimli şahıs, Çerkezköy sınırına yakın bir yerde aracıyla birlikte yanmış vaziyette bulunmuştu. Savcılık ise olayın derinlemesine araştırılması için çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı cinayeti işlediği tespit edilen S.A. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmanın ardından şüpheli S.A.’yı Metin K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ile yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli S.A. Silivri Sulh Ceza Hakimliğince ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliye yardım ettiği tespit edilen K.K. ise, yapılan sorgusundan ardından Silivri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.