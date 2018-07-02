ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:36

Yargıtay: "Eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olacaktım" demek boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi temyize giden davayı bozup erkeğin açtığı boşanma davasının kabulüne karar verdi. Yargıtay sık sık eski sevgilisini anlatıp, "Onunla evlenseydim daha mutlu olacaktım" diyen kadına boşanma davası açan kocayı haklı gördü.

Yargıtay: 'Eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olacaktım' demek boşanma sebebi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi temyize giden davayı bozup erkeğin açtığı boşanma davasının kabulüne karar verdi. Yargıtay sık sık eski sevgilisini anlatıp, "Onunla evlenseydim daha mutlu olacaktım" diyen kadına boşanma davası açan kocayı haklı gördü.

Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin birbirlerine karşılıklı açtıkları boşanma davasında yerel mahkeme kadını haklı gördü. Temyize giden dava dosyasında Bölge idare Mahkemesi de erkeğin kusurlu olduğunu belirterek davalı davacı erkeğin boşanma davasının reddine, davacı davalı kadının kadının davasının kabulüne karar verdi. Dava dosyasındaki detayları inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlarının yanında kadının sürekli eski sevgilisini anlatıp "onula evlenseydim daha mutlu olacaktım" demesinin de aile birliğini temelden sarstığını, bunun için boşanma sebebi sayılıp temyize giden davanın bozulup ve erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmesine karar verdi.

Şiddetli geçimsizlik yaşaşan karı kocanın birbirlerine açtıkları dava dosyası yerel mahkemede görüldü. Tarafları dinleyen mahkeme verilen ifadeler sonrasında erkeği birinci derecede kusurlu sayarak kadını haklı buldu. Erkek kararı temyize götürdü. Bölge İdare Mahkemesi de evlilik birliğinin temelden sarsılmasında erkeğin kusurlu olduğunu belirterek erkeğin boşanma davasının reddine, kadınınkinin ise kabulüne tarafların boşanmasına karar verdi. Yargıtay’a giden dava dosyasını inceleyen 2. Hukuk Dairesi ise "Yapılan yargılama ve toplanan delillerden erkeğin mahkemece kabul edilen kusurları yanında kadının sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylediği anlaşılmaktadır. Bu halde, taraftar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında erkek dava açmakta haklıdır. O halde erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır" dedi. Yargıtay temyiz edilen hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku