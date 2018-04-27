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27 Nisan 2018 Cuma 13:16

Yasa dışı bahis operasyonunda 34 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatma, yer temin etme ve para aktarma konularında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 34’ü tutuklandı.

Yasa dışı bahis operasyonunda 34 kişi tutuklandı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatma, yer temin etme ve para aktarma konularında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 34’ü tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Metin Sarıhan imzalı yazılı basın açıklamasında, Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatma, yer temin etme ve para aktarma” konularında başlatılan soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

10 Nisan 2018 ve 17 Nisan 2018 tarihlerinde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda 38 kişinin yakalandığı ve örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 2 kişinin aranmasına devam edildiği kaydedildi.

34 kişi tutuklandı

Açıklamada, “Operasyonlarda yakalanan 34 kişinin ‘suç örgütü kurma ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanmalarına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma halen devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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