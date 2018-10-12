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12 Ekim 2018 Cuma 10:32

Yasadışı bahis operasyonu: 6 kişi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince...

Yasadışı bahis operasyonu: 6 kişi yakalandı
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen M.A., O.C.C., M.E.A., N.C., Ç.Y. ve S.C. isimli şahıslar çeşitli bankalara ait hesaplarında farklı zamanlarda ve değişik miktarlarda para hareketlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, yapılan eş zamanlı operasyonla Çorlu ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan üst, iş yeri ve araç aramalarında toplam 17 bin 70 TL, 8 adet cep telefonu, 7 adet sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınarak tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.
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