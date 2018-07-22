Yasak yerden dönmeye çalışan araca ters yönde giden motor çarptı: 2 yaralı

Düzce’de dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışan ticari araca ters yönde giden motosiklet çarptı. Kazada motorda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Düzce merkez Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Azmimilli Mahallesi’nde bulunan yeni şehirlerarası otobüs terminalinden çıkan M.M.’nin kullandığı 81 FA 395 plakalı motosiklet Düzce istikametine ters şeritte ilerlerken dönüşün yasak olduğu noktadan dönmeye çalışan T.Y.’nin kullandığı 81 FJ 002 plakalı ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.M. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Y.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.