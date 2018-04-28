ASAYİŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:32

Yaşlı adam bir anda yere yığıldı

Eskişehir’de caddede yürürken aniden fenalaşarak yere düşen ve koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı bir vatandaş için çevredekiler adeta seferler olup bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi cebinden çıkardıkları nefes açıcı bronkodilatör...

Yaşlı adam bir anda yere yığıldı
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Eskişehir’de caddede yürürken aniden fenalaşarak yere düşen ve koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı bir vatandaş için çevredekiler adeta seferler olup bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi cebinden çıkardıkları nefes açıcı bronkodilatör ile yaptılar.

Edinilen bilgiye koah hastası olan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, 2 Eylül caddesi üzerinde yürürken aniden kriz geçirip yere yığıldı. Büyük bir duyarlılık gösterip hemen harekete geçen çevredeki vatandaşlar yerde yatan adamın etrafını sardı. 112 Acil Sağlık ekiplerini arayan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaşlı adamın cebinden çıkan bronkodilatör ile gerçekleştirdi, su içirerek kendisini toparlamasına yardımcı oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekibi şahsı sedyeye alıp tedavisi için en yakın sağlık birimine götürmek üzere götürdü.
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