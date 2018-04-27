ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 23:52

Yaşlı adam eşini hastanelik etti

Aksaray’da 68 yaşındaki yaşlı adam tartışma yaşadığı eşini darp etti.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Akbel Konutlarında yaşandı. İddiaya göre, eşi İlyas E. (68) ile bilinmeyen bir nedenden tartışan Şekibe E. (65), tartıştığı eşi tarafından...

Yaşlı adam eşini hastanelik etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aksaray’da 68 yaşındaki yaşlı adam tartışma yaşadığı eşini darp etti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Akbel Konutlarında yaşandı. İddiaya göre, eşi İlyas E. (68) ile bilinmeyen bir nedenden tartışan Şekibe E. (65), tartıştığı eşi tarafından darp edildi. Darp edilen kadın fenalaşınca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaşlı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis İlyas E.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı kadın ambulanstan inerken gazetecilerin, “Eşiniz neden dövdü” sorusuna, “Hiçbir şey yok oğlum” diyerek cevap verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku