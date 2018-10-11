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11 Ekim 2018 Perşembe 11:13

Yaşlı adam yakın arkadaşı tarafından öldürüldü

Konya’nın Hüyük ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, yakın arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.Olay, Hüyük ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye...

Yaşlı adam yakın arkadaşı tarafından öldürüldü
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Konya’nın Hüyük ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, yakın arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Hüyük ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan emekli Adem Sözüeroğlu’nun (70) evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin evde yaptığı kontrolde Adem Sözüeroğlu’nun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polisin ve savcının evde yaptığı incelemenin ardından Adem Sözüeroğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma yapan polis, öldürülen Adem Sözüroğlu’nun yakın arkadaşı T.İ.’yi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı T.İ.’nin olay günü arkadaşı olan Adem Sözüeroğlu ile birlikte evin teras katında birlikte alkol aldığı ve aralarında çıkan tartışması sonucu cinayeti gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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