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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:54

Yaşlı adamı kalp masajıyla hayata döndürdüler

Zonguldak’ta bir kahvehanenin tuvaletinde kalp krizi geçiren yaşlı adamı 112 sağlık ekipleri gelene kadar kahvede bulunan vatandaşlar kalp masajı yaparak hayata döndürdüler.Edinilen bilgiye göre, Terakki Mahallesi Acılık Belediye Bulvarındaki...

Yaşlı adamı kalp masajıyla hayata döndürdüler
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Zonguldak’ta bir kahvehanenin tuvaletinde kalp krizi geçiren yaşlı adamı 112 sağlık ekipleri gelene kadar kahvede bulunan vatandaşlar kalp masajı yaparak hayata döndürdüler.

Edinilen bilgiye göre, Terakki Mahallesi Acılık Belediye Bulvarındaki bir kahvehanenin tuvaletine giden 75 yaşındaki Rasim K. kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra tuvaletten çıkmayan yaşlı adama bakmaya giden kahvedekiler hareketsiz halde buldu. Kahvedeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada Rasim K.’yı kahvehanenin ortasına taşıyan vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaparak hayata döndürme çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Rasim K. olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Rasim K. ambulans ile Bolu’da bulunan bir hastaneye nakil edildi.
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