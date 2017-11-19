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ASAYİŞ:
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19 Kasım 2017 Pazar 12:20

Yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti

Adıyaman’da, ikamet ettiği evde dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti
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Adıyaman’da, ikamet ettiği evde dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musalla mahallesi 1433 Sokak, No 16’da ikamet eden ve yalnız yaşayan 87 yaşındaki Nazife Göncü, ev içerisinde biranlık dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşen ve düştüğü yerde hayatını kaybeden Göncü’nün yakınları Göncü’den haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ikamete gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipler çilingir yardımı ile ikamet kapısını açarak içeriye girdi. Kapının açılması ile yaşlı kadının hayatının kaybettiği anlaşılması üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.

Tamamlanan araştırmaların ardından, yaşlı kadının cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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