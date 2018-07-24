Yasmin bebek su dolu kovada boğuldu

Adana’nın Karataş ilçesinde 1 yaşındaki bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan çiftin 1 yaşındaki bebekleri Yasmin, yalnız bırakıldığı çadırda su dolu kovaya düşerek boğuldu. Çadıra dönen çift, başı su dolu kovanın içinde, ayakları dışarda buldukları çocuklarını Karataş Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrolde Yasmin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.Yasmin bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.