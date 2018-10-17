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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:53

Yatak odasındaki kasadan 52 bin TL’lik vurgun

Kırklareli’nde hırsızlar yatak odasındaki çelik kasadan 52 bin TL’lik para, altın ve çek çaldı.

Yatak odasındaki kasadan 52 bin TL'lik vurgun
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Kırklareli’nde hırsızlar yatak odasındaki çelik kasadan 52 bin TL’lik para, altın ve çek çaldı.

Edinilen bilgiye göre Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir eve giren hırsızlar yatak odasında bulunan çelik kasa içerisinden 17 bin TL para, çek ve altın çaldı. 1 gün sonra eve gelen K.K.Ö. para almak için gardırobu açtığında paraların çalındığını fark etti. Şahıs, toplam zararının 52 bin TL olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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