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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:01

Yavru köpeğin nasıl öldüğü araştırılıyor

Denizli’nin Tavas ilçesinde bir inşaatın 3’üncü katında boynuna ip geçirilerek asılmış halde bulunan köpek bulunduğu yerden alındı.Tavas ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 3’üncü katında yavru köpek iple asılı halde bulundu....

Yavru köpeğin nasıl öldüğü araştırılıyor
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Denizli’nin Tavas ilçesinde bir inşaatın 3’üncü katında boynuna ip geçirilerek asılmış halde bulunan köpek bulunduğu yerden alındı.

Tavas ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 3’üncü katında yavru köpek iple asılı halde bulundu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, zabıta ekibi sevk edildi. Hayvan, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bir veteriner tarafından asılı bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, köpeğin bulunduğu katta bir yere bağlandığı ancak yavru köpeğin camın kenarına çıkarak aşağı düştüğü ve iple askıda kalarak boğulup öldüğü iddia edildi.
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