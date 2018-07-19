Yavru köpek inşaatın 3. katında asılı bulundu

Denizli’de yavru bir köpek inşaatın 3’üncü katında boynuna ip geçirilerek asılmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 3’üncü katında yavru köpek iple asılı halde bulundu. Köpeği fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Yavru köpek inşaata gelen polis ekipleri ve çevredekiler tarafından asılı bulunduğu yerden alındı. Öldüğü tespit edilen köpek belediye ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.