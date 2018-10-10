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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:01

Yaya geçidindeki trafik kazasında ölen minik Ceren’in cenazesi alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ceren’in cenazesi babası tarafından morgdan alındı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü öğle...

Yaya geçidindeki trafik kazasında ölen minik Ceren'in cenazesi alındı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ceren’in cenazesi babası tarafından morgdan alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde Manavgat Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurgül Aksoy (43) ile kızları 6 yaşındaki Ceren ve 9 yaşındaki Şehrinaz Aksoy’a Mehmet K. idaresindeki otomobil çarptı. Kazada anne Nurgül ile büyük kızı Şehrinaz Aksoy hafif yaralanırken, durumu ağır olan Ceren, Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük Ceren burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ceren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından baba Şaban Aksoy ve yakınları tarafından alındı. Küçük kızın cenazesinin Dolbazlar Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.
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