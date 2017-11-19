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19 Kasım 2017 Pazar 15:17

Yeğeninin nişan töreninde oynarken yaşamını yitirdi

Kocaeli’de yeğeninin nişan töreninde oynarken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.Olay, Derince ilçesi Yenikent’te bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeğeninin nişan törenine katılan Emine Kösalı...

Yeğeninin nişan töreninde oynarken yaşamını yitirdi
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Kocaeli’de yeğeninin nişan töreninde oynarken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.

Olay, Derince ilçesi Yenikent’te bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeğeninin nişan törenine katılan Emine Kösalı Yılmazel (60), müzik eşliğinde oynarken bir anda yere yıkıldı. 2 çocuk annesi Yılmazel’in fenalaştığını gören akrabaları yardımına koştu. Yılmazel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölüm sebebinin geçirdiği kalp krizi olduğu öğrenilen kadın, Derince Yenikent Mimar Sinan Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası Derince Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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