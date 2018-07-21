Yemen Milli ordusu Bakim’i kuşattı

Arap koalisyonu tarafından desteklenen Yemen Milli Ordusunun Yemen’in El Saada vilayetinde bulunan Bakim’e doğru hızla ilerleyerek şehri her yönden kuşattığı bildirildi.

Arap koalisyonu tarafından desteklenen Yemen Milli Ordusunun Yemen’in El Saada vilayetinde bulunan Bakim’e doğru hızla ilerleyerek şehri her yönden kuşattığı bildirildi.

Yemen Ordusu 102. Özel Tugayının Komutanı Tuğgeneral Yasir el Harti, Yemen ordusunun Bakim’in her yönden kuşatıldığını, bölgeyi geri almak için geçtiğimiz hafta başlatılan harekatın bitmek üzere olduğunu söyledi. Yasir el Harti, ordunun Bakim’e girmesine metreler kaldığını, savaş meydanına çocukları süren Husilerin yenilmesinin yakın olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Yasir, Yemen Milli ordusunun Aziyak Dağları, Rişaha Vadisi ve Atafin köylerini ele geçirdiğini söyledi. Le Harti, milli ordunun Aziyak dağlarında mevzilenen Husi milislerine saldırı düzenlediğini ve onları geri çekilmeye mecbur ettiklerini söyledi. Yasir, Yemen Milli Ordusunun Husi milislere ağır kayıplar verdirdiği, 21 Husi militanını öldürdüğü, çok sayıda askeri aracı da tahrip ettiğini söyledi.