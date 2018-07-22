Yemen’de 2 günde 119 ölü

Arap Koalisyon Güçleri, 2 gün içinde Saada ve Hajjah eyaletlerinde 119 Husinin öldürüldüğünü ve 17 kişinin yakalandığını açıkladı.

Arap Koalisyon Güçleri, 2 gün içinde Saada ve Hajjah eyaletlerinde 119 Husinin öldürüldüğünü ve 17 kişinin yakalandığını açıkladı.

Sa’ada ve Hajjah eyaletlerinde son iki gündür Husiler ve hükümet arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ağır insani ve maddi kayba yol açtı. Arap Koalisyon Güçleri, son iki gün içinde 119 Husinin öldüğünü ve Saada ve Hajjah eyaletlerinde 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Arap Koalisyonu yaptığı açıklamada, Yemen ordusunun ülkenin kuzeyindeki bütün cephelerde ilerlediğini belirtti. Dün akşam Yemen Ulusal Ordusu kuvvetleri, kuzeydeki Hajjah eyaletinin Hiran bölgesinde önemli ilerlemeler kaydettiğimi açıkladı. Ayrıca 5’inci Askeri Bölgenin basın sözcüsü, ordunun Al-Jadma köyünün doğusundaki Hiran Vadisi’nin Husilerin elinden alındığını duyurdu.

2014’ten bu yana hükümet yanlısı güçler ile Husiler arasındaki savaş, insani ve sağlık koşullarını zorlaştırırken ülkede ciddi ekonomik krize sebep oldu.