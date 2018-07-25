Yemen’in güneyindeki Ed-Dali ilinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 8 militanın öldürüldüğü belirtildi.Yemen’in güneyindeki Ed-Dali ilinin kuzeyindeki Meris cephesinde Husiler ile ordu güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmada aralarında bir liderin bulunduğu 8 Husi militanının öldürüldüğü, 12 militanın ise yaralandığı bildirildi.
Yemen’de 8 Husi militanı öldürüldü
Yemen’in güneyindeki Ed-Dali ilinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 8 militanın öldürüldüğü belirtildi.