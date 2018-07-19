Yemen’de Arap koalisyonundan hava saldırısı: 47 ölü

Yemen’de Arap koalisyonu tarafından Hudeyde kentine düzenlenen hava saldırısında 47 Husi militanın öldüğü, 39 Husi militanın da yaralandığı bildirildi.

Yemen’de Arap koalisyonu tarafından Hudeyde kentine düzenlenen hava saldırısında 47 Husi militanın öldüğü, 39 Husi militanın da yaralandığı bildirildi.

Yemen’in Hudeyde kentinde bulunan eğitim kampına Arap koalisyonu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 47 Husi militan öldü, 39 militan da yaralandı. Yerel kaynaklara göre eğitim için Husilerin bir kısmı birkaç gün önce kampa alındı.