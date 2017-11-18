Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 17:31

Yemen’de hava saldırısında 6 kişi öldü

Yemen’in Kuzey batı kesiminde bulunan Hajjah bölgesine Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında bir otobüste bulunan 6 sivil hayatını kaybetti.

Yemen'de hava saldırısında 6 kişi öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Yemen’in Kuzey batı kesiminde bulunan Hajjah bölgesine Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında bir otobüste bulunan 6 sivil hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hedef aldığı Hajjah bölgesinde Abs ve Hamis arasında giden bir otobüsteki 6 sivil hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Arap koalisyonundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<