Yemen’de hava saldırısında 6 kişi öldü

Yemen’in Kuzey batı kesiminde bulunan Hajjah bölgesine Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında bir otobüste bulunan 6 sivil hayatını kaybetti.

Yemen’in Kuzey batı kesiminde bulunan Hajjah bölgesine Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında bir otobüste bulunan 6 sivil hayatını kaybetti.



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Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hedef aldığı Hajjah bölgesinde Abs ve Hamis arasında giden bir otobüsteki 6 sivil hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Arap koalisyonundan henüz bir açıklama yapılmadı.