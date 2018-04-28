ASAYİŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:41

Yemen’den atılan Füze bir Suudi vatandaşını öldürdü

Husi hareketinin Suudi Arabistan’ın Cisan bölgesine yaptığı füze saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'den atılan Füze bir Suudi vatandaşını öldürdü
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Husi hareketinin Suudi Arabistan’ın Cisan bölgesine yaptığı füze saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Husiler, Suudi Arabistan liderliğinde oluşturulan Arap Koalisyonunun, Husilerin ileri gelen liderlerinden olan Salih el Samed’in öldürmesine misilleme olarak, Suudi Arabistan’ın Cisan bölgesine füze saldırısında bulundu. Husi hareketinin, "ekonomik ve hayati hedefler" olarak nitelediği Suudi Arabistan’ın Cizan bölgesine yaptığı balistik füze saldırısında bir Arap vatandaşı hayatını kaybetti.

Husiler, Suudi Arabistan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan hava saldırısında Yemen iç savaşında etkin siyasi taraf olan ileri gelen bir liderinin hayatını kaybetmesine karşılık intikam yemini etmişti. Öldürülen Yemenli liderin cenazesine binlerce Yemenlinin katıldığı bildirildi. Cenaze merasimi sırasında Suudi Arabistan’ın bölgeyi ateş altında tuttuğu kaydedildi. Ölü ve yaralı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan bölgesine 8 balistik füze fırlattığını söylerken, Suudi Arabistan atılan 8 füzeden 4’ünün havada imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan TV’sine konuşan Cizan Savunma sözcüsü Albay Yahya Abdullah el Akatari, bir Suudi vatandaşın Husiler tarafından atılan füzenin parçalarından birinin isabet etmesiyle hayatını kaybettiğin söyledi.
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