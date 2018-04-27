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27 Nisan 2018 Cuma 16:08

Yemen’den Suudi Arabistan’a balistik füze

Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Jazan kentine Yemen’den atılan balistik füzeyi imha ettiği bildirildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze
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Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Jazan kentine Yemen’den atılan balistik füzeyi imha ettiği bildirildi.

Yemen’den Suudi Arabistan’a atılan balistik füze, Suudi hava savunma kuvvetleri tarafından imha edildi. Son zamanlarda Husiler tarafından saldırıların çoğaldığı ve attıkları tüm füzelerin şehirlere ulaşmadan imha edildiği bildirildi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun 2014’ten bu yana başlattığı operasyonun devam ettiği, Husilerin Sana ve birkaç kentin kontrolünü hala ellerinde tuttuğu belirtildi.
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