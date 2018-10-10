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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:55

Yenişehirliler "Silaha hayır" kampanyası için yek vücut oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde “Düğün ve eğlencelerde silaha son verelim” kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi.Jandarma Komutanlığındaki toplantıya Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Emniyet...

Yenişehirliler 'Silaha hayır' kampanyası için yek vücut oldu
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde “Düğün ve eğlencelerde silaha son verelim” kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi.

Jandarma Komutanlığındaki toplantıya Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Emniyet Müdürü Ümit Güner, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Dural ve muhtarlar katıldı. Dural, “Biz düğün ve eğlencelerde artık silah atılmasını istemiyoruz. Bu tepkiyi de vatandaşlarımızdan aldık. Bunun üzerine bir proje başlattık. Silahın gerektiği yer ve zamanda kullanılacak bir araç olduğunu, bunun bir eğlence aracı olmadığını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bunu ön plana çıkarmak için çıktığımız bu yolda tüm şehirden olumlu dönüşler aldık. Halkımız bu proje içinde bizlere ihbarda bulundu. Anında müdahele ederek bir can kaybı yaşanmasının önüne geçtik. Çok şükür bugüne kadar bir olay yaşamadık” diye konuştu.

Kaymakam Setitoğlu, “Silaha hayır projesi kapsamında yaklaşık 1,5 yıldır bu uygulamanın içindeyiz. Yenişehri’de kırsal bölgelerde özellikle düğün ve cemiyetlerde silah ciddi bir biçimde kullanılmaktaydı. Biz bunun önüne geçmek için önleyici kolluk hizmetleri adına yaptığımız bu projeyle bugüne kadar çok mesafe kaydettik” dedi.

Başkan Çelik ise, “İlçe halkıma hassasiyetleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
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