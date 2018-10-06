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06 Ekim 2018 Cumartesi 21:09

Yerde yatarken bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da sokakta yerde yüz üstü yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde Belediyeevleri Kavşağı’nda bugün akşam üstü meydana geldi. Edinilen...

Yerde yatarken bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Samsun’da sokakta yerde yüz üstü yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde Belediyeevleri Kavşağı’nda bugün akşam üstü meydana geldi. Edinilen bilgiye, 80 yaşındaki Mustafa Oyuntaş yerde yüzüstü yatarken fark edildi. Olay polise ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adamın öldüğü ortaya çıktı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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