ASAYİŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:05

Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine çaldılar

Sultanbeyli’de bir kişi oturduğu kafede masadan kalkarken cüzdanını düşürdü, yan masasında oturan 2 kişi ise fırsatçılık yaparak cüzdanı yerden alıp kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında meydana gelen hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine çaldılar
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Sultanbeyli’de bir kişi oturduğu kafede masadan kalkarken cüzdanını düşürdü, yan masasında oturan 2 kişi ise fırsatçılık yaparak cüzdanı yerden alıp kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında meydana gelen hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de bulunan bir simit dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sıralarında dükkana çay içmeye gelen bir kişi, tam kalktığı sırada cüzdanını yere düşürdü. Yan masada oturan biri erkek biri kadın iki kişi adamın cüzdanı düşürdüğünü fark edip harekete geçti. Adamın kalktığını gören erkek şahıs, masaya oturarak cüzdanı yerden alıp ayaklarının arasında bir süre sakladı. Yanında bulunan kızın masaya gelmesiyle birlikte şahıs, cüzdanı cebine koyarak iş yerinden ayrıldı.

Ölen babasının araba kredisi taksiti cüzdanla birlikte çalındı

Arabasında cüzdanın yere düştüğünü anlayan şahıs, panikle tekrar dükkana gelerek oturduğu masanın altına baktı. Cüzdanı bulamayan adam, durumu hemen iş yerinin yetkili isimlerine bildirdi. Şahsın düşürdüğü cüzdanda ölen babasına ait aracın kredi taksiti olan bin 530 liranın yanı sıra kimlik ve kredi kartlarının olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
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