Yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı

Kastamonu’da Santrapark Kavşağında yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Santrapark Kavşağında Miralay Halit Bey Caddesi üzerinde yol verme iddiası yüzünden Cihan Ç. ile Alihan A. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Cihan Ç., yanında bulundurduğu bıçakla Alihan A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Alihan A., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Cihan Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.